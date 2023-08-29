Денежная масса в Европе сократилась впервые за 13 лет

Объем денежной массы в зоне евро сократился впервые с 2010 года на фоне замедления кредитования частного бизнеса и снижения объема депозитов, сообщает издание Financial Times (FT).

Денежная масса — один из основных показателей, отслеживаемых Европейским центральным банком (ЕЦБ) для проверки влияния недавнего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Ожидается, что по мере сокращения объемов кредитования и краткосрочных депозитов экономическая активность будет замедляться, а инфляционное давление — снижаться.

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Показатель ЕЦБ, отражающий общий объем денежных средств в еврозоне — М3, включающий депозиты, кредиты, наличные деньги в обращении и различные финансовые инструменты, — снизился на 0,4% в июле, по сравнению с ростом на 0,6% в июне, сообщил европейский регулятор. По мнению экономистов, эти данные свидетельствуют о том, что беспрецедентное повышение базовой ставки ЕЦБ с минус 0,5% до 3,75% за последний год работают так, как и предполагалось, что подтверждает необходимость паузы в повышении ключевой ставки.

Основной причиной первого за более чем 10 лет сокращения денежной массы в странах Евросоюза стало снижение темпов роста кредитования частного бизнеса до 1,6% в июле. Это самый низкий показатель с 2016 года. Государственное кредитование также сократилось на 2,7% — это самое большое падение с 2007 года.

Общий объем депозитов, включая вклады государственных органов и финансовых институтов, а также населения и компаний, с начала года сократился на рекордные 1,6%. Во втором квартале 2023 года экономика в зоне евро выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом в течение двух последних кварталов 2022 года ВВП снижалось.

«Со стороны активов балансов банков … ситуация выглядит плохо, поскольку рост корпоративного кредитования и особенно розничного — сократился», — цитирует FT руководителя отдела макроэкономических исследований Pictet Wealth Management Фредерика Дюкрозе.

По его словам, это «особенность, а не ошибка монетарной политики (ЕЦБ. — FM)», и это означает, что европейский регулятор «может скоро прекратить повышение ставок».