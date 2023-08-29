В России предложили майнинг признать отраслью промышленности

Добыча криптовалют может получить свой код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Эксперты рассчитывают, что это будет способствовать развитию майнинга в стране. С таким предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился оператор центров обработки данных BitRiver.

«Добычу криптовалют предложили признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С такой инициативой крупнейший игрок рынка РФ, оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову», — передают «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы идеи считают, что такое решение поможет развитию деятельности по добыче криптовалют, а также позволит правильно установить налоговую ставку. Предложение уже получило одобрение со стороны главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Инициатива направлена на согласование в правительство.