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Экономист назвал способы вернуть доллар к 85 рублей

Наиболее простой способ укрепить курс рубля к доллару — позволить властям России сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты другим странам. Тогда доллар может упасть до 85 рублей за штуку. Об этом рассказал финансист Михаил Задорнов, передает РБК.

Экономист назвал способы вернуть доллар к 85 рублей
© ТАСС

«Самый простой для понимания, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров», — поделился эксперт, подчеркнув, что реализация этих мер будет опускать стоимость доллара, и в конце концов тот упадет до 85 рублей за штуку.

Задорнов при этом указал, что для нормализации курса требуется ужесточение фискальной и денежной политики одновременно, и повышение ставки ЦБ — шаг в верном направлении. Мягкая денежно-кредитная политика поощряет кредитование, считает он, стимулирует спрос и ослабляет рубль.

Кроме того, финансист указал на обязанность властей решить задачу по возврату зависших в Индии рупий. Российские компании, которые отказались от расчетов в долларах, получают оплату за экспорт в рупиях и не могут вывести их из страны из-за строгого валютного контроля.

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