Экономист назвал способы вернуть доллар к 85 рублей

«Самый простой для понимания, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров», — поделился эксперт, подчеркнув, что реализация этих мер будет опускать стоимость доллара, и в конце концов тот упадет до 85 рублей за штуку.