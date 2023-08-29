Экономист назвал способы вернуть доллар к 85 рублей
Наиболее простой способ укрепить курс рубля к доллару — позволить властям России сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты другим странам. Тогда доллар может упасть до 85 рублей за штуку. Об этом рассказал финансист Михаил Задорнов, передает РБК.
«Самый простой для понимания, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров», — поделился эксперт, подчеркнув, что реализация этих мер будет опускать стоимость доллара, и в конце концов тот упадет до 85 рублей за штуку.
Задорнов при этом указал, что для нормализации курса требуется ужесточение фискальной и денежной политики одновременно, и повышение ставки ЦБ — шаг в верном направлении. Мягкая денежно-кредитная политика поощряет кредитование, считает он, стимулирует спрос и ослабляет рубль.
Кроме того, финансист указал на обязанность властей решить задачу по возврату зависших в Индии рупий. Российские компании, которые отказались от расчетов в долларах, получают оплату за экспорт в рупиях и не могут вывести их из страны из-за строгого валютного контроля.