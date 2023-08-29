Внутри Евросоюза появились разногласия в вопросе помощи Украине

В странах Европейского союза (ЕС) возникли споры из-за предоставления финансовой помощи Украине в рамках обсуждения национальных бюджетов. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, запросы Брюсселя о предоставлении дополнительных средств на общую сумму €86 млрд для уменьшения нагрузки на бюджет ЕС при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Киева вызвали разногласия между странами союза. В результате кто-то призвал сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств.

FT также пишет, что дискуссия поможет понять, как Запад намерен продолжать помогать Украине, поскольку в Европе и США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. Европейцы предложили, чтобы последний пакет финансирования Киева был рассчитан на четыре года. 29 августа министры стран Евросоюза продолжат консультации по этому вопросу.