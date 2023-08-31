Си Цзиньпин призвал к расширению сотрудничества БРИКС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 23 августа выдвинул широкое видение о расширении сотрудничества БРИКС, призвав участников саммита способствовать развитию высококачественных партнерских отношений, сделать глобальное управление более справедливым и равноправным, а также привнести в мир больше определенности, стабильности и позитивной энергии.

© Ли Сюэжэнь / Синьхуа

В своей речи на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге Си Цзиньпин подчеркнул, что страны БРИКС должны плечом к плечу двигаться по пути развития и возрождения, выступать против попыток разъединения и экономического шантажа. Следует заострить внимание на практическом сотрудничестве в таких сферах, как цифровая экономика, зеленое развитие и цепочки поставок в целях активизации торгово-экономических и финансовых связей.

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В саммите, который проходил в конференц-центре Сэндтон, приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, к ним по видеосвязи присоединился президент России Владимир Путин.

"Мы собрались здесь в этот решающий момент, чтобы развить наши прошлые достижения и открыть новое будущее для сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.

Си призвал группу основных развивающихся рынков продолжать развивать деловое и финансовое сотрудничество для стимулирования экономического роста. "Развитие - неотчуждаемое право для всех, а не прерогатива отдельных стран либо групп государств".

Председатель КНР подчеркнул шаткое восстановление мировой экономики, заявив, что с более серьезными вызовами сталкиваются развивающиеся страны, чья задача по осуществлению устойчивого развития остается куда тяжелой.

Страны БРИКС, на долю которых приходится около 42 процентов мирового населения, 27 процентов мирового ВВП и 20 процентов международной торговли, должны сотрудничать, в частности, в таких областях, как цифровая экономика, зеленое развитие, образование и цепочки поставок, а также укреплять экономику, торговые и финансовые обмены, сказал он.

Си Цзиньпин изложил ряд мер, которые Китай предпримет для развития сотрудничества БРИКС. Китай готов создать Научно-инновационный инкубатор новой эпохи Китай-БРИКС в целях внедрения научно-технических разработок, а также в рамках механизма сотрудничества в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) рассматривать возможность создания Площадки глобальных данных ДЗЗ БРИКС для оказания цифровой поддержки развития в области сельского хозяйства, экологии и ликвидации последствий стихийных бедствий "пятерки".

Лидер КНР подчеркнул необходимость расширения сотрудничества БРИКС в сфере политики и безопасности для поддержания мира и спокойствия.

Что касается украинского кризиса, Си Цзиньпин заявил, что в текущих условиях первостепенной задачей урегулирования является снятие напряженности, прекращение огня, начало переговоров и примирение, крайне неприемлемо подливать масло в огонь и нагнетать ситуацию.

Си Цзиньпин изложил ряд мер, которые Китай предпримет для развития Сотрудничества БРИКС

Си Цзиньпин призвал страны-участницы группы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим соответствующие основные интересы, а также укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам.

Поскольку БРИКС уже согласился в ближайшее время создать исследовательскую группу по искусственному интеллекту в рамках Института сетей будущего БРИКС, лидер КНР призвал к расширению технологического сотрудничества, сотрудничества между странами в области искусственного интеллекта и активизации обмена информацией.

Он заявил, что страны БРИКС должны в духе толерантности выступать за мир и согласие цивилизаций, уважать самостоятельно выбранный в каждой стране путь модернизации.

Что касается улучшения глобального управления, Си Цзиньпин заявил, что международные правила должны вырабатываться и соблюдаться всеми без исключения в строгом соответствии с целями и принципами Устава ООН. Решающее слово не должно быть за тем, чьи кулаки сильнее и голос громче.

Он призывал страны БРИКС претворять в жизнь подлинную многосторонность, стоять на страже международной системы при центральной роли ООН, поддерживать и укреплять систему многосторонней торговли под эгидой ВТО, противостоять групповому и блоковому мышлению.

Что касается расширения БРИКС, Си Цзиньпин выразил удовлетворение растущим энтузиазмом развивающихся стран по поводу сотрудничества БРИКС: более 20 стран уже подали заявки на членство в группе.

В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул необходимость продвижения странами БРИКС интересов Глобального Юга и призвал промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий развивающихся стран по борьбе с изменением климата.

"Мы должны обеспечить справедливый переход к низкоуглеродному и климатически устойчивому будущему, учитывая различные национальные обстоятельства", - сказал он.

Другие лидеры подчеркнули тот факт, что так много стран подали заявки на вступление в БРИКС, заявив, что это в полной мере демонстрирует жизнеспособность, привлекательность и стратегическую ценность механизма сотрудничества БРИКС в международных делах.