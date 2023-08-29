В США указали на проблемы с транспортировкой украинского зерна по Дунаю

Торговые суда сталкиваются с проблемами при транспортировке украинского зерна по Дунаю из-за устаревшей портовой инфраструктуры. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера.

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По словам аналитика, портовая инфраструктура на Дунае устарела, и предназначенные для более крупных портов танкеры не могут пройти по реке, рискуя получить повреждения или застрять.

«Есть нехватка пилотов, чрезвычайно важных для навигации судов по рекам. Есть существенный риск того, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждения в одном из узких водных путей, из-за чего движение будет заблокировано», — сказал Эллендер.

Отмечается, что один из капитанов заявил, что больше никогда не рискнет пойти тем же маршрутом.

«Моя компания не задумывается о возвращении, пока ситуация не будет урегулирована», — поделился капитан.