Миру предрекли скорый дефицит лития

Из-за роста спроса на литий уже в 2025 году в мире может возникнуть дефицит этого ценного металла. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Из отчета исследовательской фирмы BMI следует, что дефицит будет вызван значительным увеличением потребления металла в Китае. Там уточняется, что ежегодный рост спроса Пекина на литий только для электромобилей в 2023-2032 годах достигнет 20,4% в годовом выражении. В то же время предложение металла повысится только на 6% за рассматриваемый период и не сможет удовлетворить даже 30% спроса, отметили аналитики.

Китай — третий по величине производитель лития в мире после Австралии и Чили. Всего в 2021 году в мире было произведено 540 тыс. тонн металла. К 2030 году, по прогнозам Всемирного экономического форума, мировой спрос превысит 3 млн тонн. Это произойдет из-за активного распространения электромобилей. По прогнозам S&P Global Commodity Insights, их продажи в этом году составят 13,8 млн штук, а к 2030 году — вырастут до более чем 30 млн.

Директор Deutsche Bank по исследованиям в области лития и чистых технологий Корин Бланшар отметила, что к концу 2025 года дефицит составит примерно 40-60 тыс. тонн эквивалента карбоната лития, но к 2030 году увеличится до 768 тыс. тонн. Вице-президент Rystad Energy Сьюзан Зоу ожидает, что дефицит металла в 2028 году может начать сказываться на глобальных цепочках поставок.