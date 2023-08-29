ЕК обвинила Казахстан и Турцию в поставках березовой фанеры из РФ

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении поставок в страны ЕС березовой фанеры из Казахстана и Турции, которая предположительно имеет российское происхождение. Об этом сообщает казахстанское Министерство торговли и интеграции.

В ведомстве отметили, что основанием для расследования стал рост поставок в страны Евросоюза березовой фанеры из Казахстана и Турции. Уточняется, что ЕК начала процедуру 22 августа и будет проводить ее до 28 сентября.

В этот период производителям березовой фанеры необходимо сотрудничать с Еврокомиссией и предоставлять всю запрашиваемую информацию. При отказа ЕК может ввести самую высокую из действующих антидемпинговых пошлину в 15,8%. Кроме того эту меру пообещали распространить и на другие товары, поставляемые Казахстаном в ЕС, если будет установлено российское происхождение березовой фанеры.