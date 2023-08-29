ЕК обвинила Казахстан и Турцию в поставках березовой фанеры из РФ
Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении поставок в страны ЕС березовой фанеры из Казахстана и Турции, которая предположительно имеет российское происхождение. Об этом сообщает казахстанское Министерство торговли и интеграции.
В ведомстве отметили, что основанием для расследования стал рост поставок в страны Евросоюза березовой фанеры из Казахстана и Турции. Уточняется, что ЕК начала процедуру 22 августа и будет проводить ее до 28 сентября.
В этот период производителям березовой фанеры необходимо сотрудничать с Еврокомиссией и предоставлять всю запрашиваемую информацию. При отказа ЕК может ввести самую высокую из действующих антидемпинговых пошлину в 15,8%. Кроме того эту меру пообещали распространить и на другие товары, поставляемые Казахстаном в ЕС, если будет установлено российское происхождение березовой фанеры.
В Минторговли напомнили, что подобного рода расследование является уже вторым. Первое ЕК проводила в 2021 году, когда Европа только начала облагать поставки березовой фанеры из РФ пошлинами в размере от 14,4 до 15,8% в зависимости от производителя.