Второе торговое судно, вышедшее из Одессы после остановки зерновой сделки, прошло Босфор
Торговое судно Primus под флагом Либерии прошло через пролив Босфор. Это уже второе подобное судно, которое вышло из портов Украины после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A-haber.
Турецкие власти отметили, что на борту Primus нет сельхозпродукции. Сухогруз находился в порту Одессы с 20 февраля 2022 года и, наконец, смог проплыть по временному коридору через территориальные воды Румынии и Болгарии.
О создании «Временных коридоров» Украина объявила 10 августа. Это маршруты в Чёрном море, по которым могут проходить торговые суда, которые входит или выходят из портов Черноморск, Одесса и Южный. Напомним, что первое судно, которое смогло воспользоваться временным коридором, вышло из порта Одессы 16 августа. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte из Гонконга.