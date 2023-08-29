Торговое судно Primus под флагом Либерии прошло через пролив Босфор. Это уже второе подобное судно, которое вышло из портов Украины после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A-haber.

Турецкие власти отметили, что на борту Primus нет сельхозпродукции. Сухогруз находился в порту Одессы с 20 февраля 2022 года и, наконец, смог проплыть по временному коридору через территориальные воды Румынии и Болгарии.