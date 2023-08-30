Президент Пакистана попросил об увеличении своей зарплаты

По данным издания, в начале августа 2023 года секретариат президента направил письмо временному кабинету министров исламской республики о необходимости внесения поправок в законодательный акт, регулирующий объем заработной платы главы государства. В настоящее время Алви получает 846 550 пакистанских рупий ($2 793) в месяц. Если предложенные поправки будут утверждены, то его оклад будет увеличен до 1 024 325 пакистанских рупий ($3 380) с 1 июля 2021 года и до 1 229 190 пакистанских рупий ($4 056) с 1 июля 2023 года соответственно. Президент исламской республики также сможет единовременно получить более 4 млн пакистанских рупий в качестве выплаты задолженности по итогам пересчета его заработной платы.