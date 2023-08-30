Президент США Джо Байден проигнорировал просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского, отказавшись снижать верхний потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале указано, что сейчас предельная стоимость нефти из РФ составляет $60 за баррель. При этом украинские власти призывали Вашингтон в два раза снизить цену на топливо, но пока не смогли добиться желаемого.

«Дело в том, что Штаты опасаются, что это может побудить Россию сократить добычу нефти, что спровоцирует резкий скачок цен на газ и взбудоражит мировую экономику», — говорится в статье.

Также издание не исключило, что 2024 год станет решающим для санкционной политики США. Причина тому — проведение в стране президентских выборов, по итогам которых к власти могут прийти новые политические силы. В результате курс администрации Байдена по экономическому давлению на Москву может быть свернут, отмечается в публикации.