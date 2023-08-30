Захарова сообщила о падении доли доллара в международных резервах ниже 60%
Доля доллара США в международных резервах упала ниже 60%, растет доля альтернативных валют в международных расчетах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В международных расчетах растет доля альтернативных доллару и евро валют. <...> Доля доллара США в международных резервах упала ниже 60%", - сказала она.
Дипломат напомнила, что в 2002 году это значение составляло 72%.
"Евро упал сейчас до 19%, в 2008 году был 28%. Юань, кстати, вырос до 3%, увеличение в три раза с 2016 года", - добавила Захарова.
Она отметила, что часть стран активизировала поиск способов использования своей национальной валюты в международных расчетах.
"Наиболее активно идет интернационализация юаня", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.