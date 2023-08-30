Мировые компании обновили рекорд по выплаченным дивидендам

Во втором квартале 2023 года крупнейшими компаниями мира были выделены на выплату дивидендов $568,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета исследовательской компании Janus Henderson.

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Показатель на 4,9% превышает уровень такого же периода 2022 года. Также он является новым максимумом для мирового бизнеса.

До этого рекорд был зафиксирован в первом квартале 2023 года ($326,7 млрд).

Данные Janus Henderson свидетельствуют о том, что активнее всех выплачивают дивиденды западные банки и финансовые организации.

Прирост дивидендов в банковском секторе оценивается в 19,7%. Объем вырос до $85,3 млрд. В итоге банкам удалость обеспечить более половины общего роста объема выплат.

На втором месте рейтинга после банковского сектора - нефтяные компании.

В десятке мировых лидеров по объему дивидендов во втором квартале оказались Nestle, HSBC, Mercedes-Benz, China Mobile, Bayerische Motoren Werke, BNP Paribas, Microsoft, Allianz, Sanofi и Axa.