Экономисты анонсировали начало нового сырьевого бума

На планете возможно начало нового сырьевого бума на фоне резкого роста цен на медь, пишет экономист Уилл Дэниел в статье для Fortune.

По мнению эксперта, в ближайшие годы цены на медь могут резко вырасти, что приведет к очередному мировому кризису.

Аналитик напомнил, что цены на нефть выросли с $50 за баррель в середине 2006 года до $140 за баррель к концу 2007 года. Это произошло на фоне роста спроса со стороны развивающихся стран.

По его оценке, на медном рынке цены могут вырасти так, что нефтяное ралли 2006-2007 годов будет выглядеть как «детская игра».