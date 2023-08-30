Минэкономразвития: инфляция в России ускорилась до 5,03%
Инфляция в России ускорилась до 5,03% в годовом выражении по состоянию на 28 августа.
Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».
В документе сказано, что в период с 22 по 28 августа текущего года инфляция замедлилась до 0,03% (0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года).
Уточняется, что год к году инфляция составила 5,03% после 4,88%.
26 августа глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России по итогам 2023 года составит около 6%.