Минэкономразвития: инфляция в России ускорилась до 5,03%

Инфляция в России ускорилась до 5,03% в годовом выражении по состоянию на 28 августа.

Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

В документе сказано, что в период с 22 по 28 августа текущего года инфляция замедлилась до 0,03% (0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года).

Уточняется, что год к году инфляция составила 5,03% после 4,88%.