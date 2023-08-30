Министр Решетников проехал на «Метеоре» в Нижегородской области

«Потенциал у нашего региона огромный, и мы всегда используем всевозможные механизмы федеральной поддержки для развития. В 2022 году туристический поток вырос больше чем на 15% по отношению к 2021 году. В этом году также ожидаем рост на 15% – до 4,5 млн человек. В этой связи остро встал вопрос нехватки различных средств размещения», – сообщил губернатор.