В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

"У многих участников рынка есть мнение, что это увеличение ключевой ставки, по опыту марта 2022 года или декабря 2014 года, является краткосрочным, поскольку шаг этого увеличения напоминает экстренный, то есть нетипичный, антикризисный. Многие участники рынка ожидают быстрой стабилизации и уменьшение ключевой ставки. Это видно по доходности ОФЗ - она повсеместно находится на уровне ниже 12%. Это признак того, что ожидание экономических агентов, что уровень 12% не продержится долго. Мы считаем, что это ожидание не оправдано", - добавил он.