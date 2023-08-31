Узбекистан раскрыл статистику инвестиций России в экономику страны

За первые шесть месяцев 2023 года доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана достигла 18,8% от суммарных зарубежных вложений в республику. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные узбекистанского агентства статистики.

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Для сравнения: в первом квартале доля оценивалась в 15,7%. Так, сейчас показатель стал вторым среди стран-инвесторов.

Уточняется, что общий размер иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-июне 2023 года составил 59 триллионов сумов (42,4% от всех инвестиций в экономику государства).

На первой строчке оказался Китай (20,5%). На третьем месте - Саудовская Аравия с показателем в 8,5%.

Ведомство подчеркивает, что суммарный объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-июне 2023 года вырос на 7,9%, до 139,1 триллиона сумов (около 11,6 миллиарда долларов).