Поставки российского зерна в Турцию могут начаться в ближайшее время

Параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающихся странам почти готовы, скорые поставки реальны, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

По его словам, Анкара на официальном уровне поддерживает эту инициативу и готова оказать содействие в ее реализации. Оставшиеся детали планируется обсудить на высшем уровне в ходе встречи глав МИД России и Турции.

Ранее МИД РФ информировал, что министры намерены проработать параметры реализации идеи президента РФ Владимира Путина о поставках в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене с финансовой поддержкой Катара. После переработки на турецких предприятиях зерно планируется направить в наиболее нуждающиеся страны.