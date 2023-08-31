Еврокомиссия призвала страны ЕС прекратить закупки российского СПГ

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и не заключать новых контрактов. Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов о рекордном росте закупок Евросоюзом СПГ из России в 2023 году, представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Что касается наших целей, у нас действует план "Перезапитать Европу" (Repower EU), который включает задачу избавиться от закупок российского газа как можно скорее. Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся, - сказал он. - Мы прилагаем значительные усилия по прекращению закупок газа у России".