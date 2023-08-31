Казахстан ищет альтернативы трубопроводу через РФ

Казахстан активно приобретает танкеры, чтобы перевозить свою нефть через Каспийское и Черное моря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на казахстанскую нефтегазовую компанию «КазМунайГаз».

Агентство считает массовое приобретение танкеров признаком того, что страна, которая является крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, пытается найти альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Российскую Федерацию.

Уточняется, что подразделение «КазМунайГаза» уже купило два танкера дедвейтом 8 тыс. т каждый для перевозки нефти через Каспийское море. По словам заместителя министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, для работы в Черном море планируют приобрести еще два судна дедвейтом 80 тыс. т каждое.

«Власти Казахстана изучает альтернативные варианты маршрутов доставки нефти. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, который проходит через РФ, остается самым выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны»,— отмечают эксперты.