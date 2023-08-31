Международные резервы РФ увеличились на 1 миллиард долларов за неделю

Согласно сообщению Банка России, международные резервы страны составили 580,5 миллиардов долларов на 25 августа. При этом ещё 18 августа это число равнялось 579,5 миллиардам долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, международный резерв страны вырос на 1 миллиард долларов. «Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил 580,5 миллиардов долларов, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото», – сказано в сообщении Центробанка.

Напомним, что международные резервы представляют из себя высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжается правительство и Центральный банк России. Они состоят из средств в зарубежной валюте, особых прав заимствования, а также резервной позиции в МВФ и монетарного золота.