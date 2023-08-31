«Раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет», — сказал глава государства.