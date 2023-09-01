Конгрессвумен допустила, что укрепление БРИКС сделает американцев банкротами

"Пока мы занимаемся ерундой, сильные страны в мире объединяются, поскольку они устали от Соединенных Штатов. Есть БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, и к ним присоединяются многие другие страны. Они заключают торговые соглашения друг с другом, и это серьезные соглашения, при которых они говорят: мы покупаем у вас, вы покупаете у нас, мы не обращаем внимания на американские санкции, мы будем покупать и продавать друг другу товары в нашей собственной валюте, не используя доллар США. И это одна из самых разрушительных вещей, которые могут случиться с нами", - предупредила она, выступая в Джорджии.