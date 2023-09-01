В России стартует эксперимент по исламскому банкингу
С сегодняшнего дня в России начался эксперимент по внедрению исламского банкинга, передают «Известия».
Соответствующий закон был принят Госдумой месяц назад.
Участниками проекта станут несколько регионов, среди которых Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.
Партнерское финансирование должно быть основано на религиозных правилах шариата, которые предполагают запрет на начисление процентов, а также ограничение инвестиций, например, в производство алкоголя или свинины.
Среди видов продуктов исламского финансирования – мурабаха (это что-то среднее между займом и лизингом), иджара (аренда с последующим выкупом), бей-би-силаа (рассрочка), мушараха (несколько инвесторов передают финансы банку, который вкладывает их в проект за долю в прибыли) и мудараба (аналог депозита).
В Сбербанке отметили, что реализация инициативы станет хорошим импульсом для выхода в новые сегменты рынка, создания деловой среды, а также для выстраивания стратегических отношений с местными духовными управлениями и образовательными организациями, заинтересованными в развитии партнерского финансирования в стране.
Также в банке сообщили о планах принять участие в эксперименте.