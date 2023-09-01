Глава МВФ провела переговоры с премьером Госсовета КНР

«Было очень приятно снова встретиться с премьером Ли [Цяном]. У нас состоялся продуктивный разговор, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Китаем для решения глобальных насущных проблем, особенно в области изменения климата и поддержки развивающихся и уязвимых экономик», — цитирует её ТАСС.