Общие накопленные запасы газа в Евросоюзе в августе находятся на историческом максимуме для данного месяца — хранилища заполнены на 92,8%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в августе упали до минимума с 2011 года.

Также отмечается, что «Газпром» поставляет газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Сообщается, что заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» отклонена.