Российская нефть начала торговаться с большими скидками к эталонному сорту Brent после начала украинского конфликта, и Индия воспользовалась положением. В 2022 году Россия стала главным поставщиком нефти в страну, вытеснив с лидирующих позиций Саудовскую Аравию и Ирак. В мае 2023-го на российских поставщиков пришлась половина всего индийского импорта нефти.

Однако летом скидки на российскую нефть резко сократились, что снизило привлекательность закупок, и страна стала переключаться на других поставщиков. По данным аналитической компании Kpler, в августе индийский импорт нефти из России снижался третий месяц подряд и по итогам месяца составил 1,57 миллиона баррелей в день. Показатель рухнул на четверть по сравнению с предыдущим месяцев и стал минимальным с января. При этом поставки из Саудовской Аравии взлетели на 63 процента за месяц, до 852 тысяч баррелей в день.