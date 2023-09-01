В МВФ рассказали, что угрожает глобальному процветанию

Первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат рассказала, что угрожает глобальному процветанию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замглавы МВФ, вызывает большую тревогу то, что наблюдается «увеличение политических действий по всему миру, которые в случае продолжения представляют серьезную угрозу глобальному процветанию».

Как пояснила она, речь идет о торговых ограничениях, которые резко увеличились за последние годы. Гопинат обратила внимание, что только в 2022 году были введены почти 3 тыс. ограничений — почти в три раза больше, чем в 2019 году.

«Сейчас прямые иностранные инвестиции зависят от геополитического предпочтения, а не от географического расположения», — продолжила она.

Замглавы МВФ указала, что все это свидетельствует об увеличивающейся фрагментации мира. Она отметила, что подобная фрагментация мировой торговли влияет на развивающиеся страны и может приводить к потерям более 10% ВВП отдельных экономик.

«Фрагментация также делает мир более подверженным шокам, поскольку оставляет страны с меньшим числом торговых партнеров», — добавила Гопинат.