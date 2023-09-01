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В МВФ рассказали, что угрожает глобальному процветанию

Первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат рассказала, что угрожает глобальному процветанию. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВФ рассказали, что угрожает глобальному процветанию
© globallookpress.com

По словам замглавы МВФ, вызывает большую тревогу то, что наблюдается «увеличение политических действий по всему миру, которые в случае продолжения представляют серьезную угрозу глобальному процветанию».

Как пояснила она, речь идет о торговых ограничениях, которые резко увеличились за последние годы. Гопинат обратила внимание, что только в 2022 году были введены почти 3 тыс. ограничений — почти в три раза больше, чем в 2019 году.

«Сейчас прямые иностранные инвестиции зависят от геополитического предпочтения, а не от географического расположения», — продолжила она.

Замглавы МВФ указала, что все это свидетельствует об увеличивающейся фрагментации мира. Она отметила, что подобная фрагментация мировой торговли влияет на развивающиеся страны и может приводить к потерям более 10% ВВП отдельных экономик.

«Фрагментация также делает мир более подверженным шокам, поскольку оставляет страны с меньшим числом торговых партнеров», — добавила Гопинат.

До этого директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что риск раскола мира на соперничающие экономические блоки наступил в самое неподходящее время.

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