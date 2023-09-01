Около 50% немцев опасаются того, что Германия потеряет статус одной из ведущих экономик мира. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проведенное Институтом демоскопии Алленсбах исследование, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что уверенность жителей ФРГ в силе страны резко упала за несколько месяцев.

Подчеркивается, что годом ранее доля граждан, которые считали, что в ближайшие годы государство утратит такой статус, составила всего 30%.

31% немцев уверены в обратном, что на 17 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем году.