Австрия высказалась о ситуации с западными компаниями в России

Свыше 90% западных фирм сейчас ведут деятельность на территории РФ, поскольку завершить работу в стране не так просто, как кажется. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в беседе с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine.

«Эта тема касается также и Германии, как и Австрии. Свыше 90 процентов западных предприятий продолжают работать в России. Гораздо сложнее уйти, чем зачастую это представляют», — подчеркнул Шалленберг.

Летом глава МИД Австрии Пенни Вонг заявил, что австрийские власти приняли решение о введении новых санкций в отношении 35 российских организаций из оборонного, технологического и энергетического секторов.

Ограничения затронули поставщиков технологий, электроники и обмундирования для Вооруженных сил, а также компаний, которые связаны с атомной энергетикой и сырьевыми проектами в Арктике.