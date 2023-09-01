Силуанов оценил решение 10 лет назад наделить ЦБ правами мегарегулятора

"Я просто помню совещание, вот сейчас говорил Игорь Иванович [глава ВЭБ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов], когда долго обсуждали, передавать - не передавать. Но мне кажется, что вот решение созрело, и было найдено абсолютно правильно. На тот момент. Сейчас бы я так не согласился уже, конечно", - сказал Силуанов.



"Но на тот момент это было абсолютно правильное решение, потому что мощный Центральный банк со своей, так сказать, инфраструктурой и возможностью надзора и контроля над всей финансовой системой с точки зрения организации, это было абсолютно правильное решение. Действительно, у нас и страховые, и пенсионные, и негосударственные пенсионные, нефинансовые организации, банки, они все переплетены между собой. Поэтому нужен был единый мощный надзор. И понятно, что мы понимали, что передаем это в надежные руки", - добавил он, описывая то, как принималось решение о создании мегарегулятора.