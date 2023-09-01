«Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — сказала она.