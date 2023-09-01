Набиуллина высказалась об изменении ключевой ставки на ближайших заседаниях
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях регулятора маловероятным. Как сообщает ТАСС, об этом она рассказала журналистам в кулуарах форума «10 лет мегарегулятору».
Набиуллина отметила, что снижение показателя возможно только при стабильном замедлении темпов роста цен.
«Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого», — сказала она.
При этом Центробанк допускает как сохранение ключевой ставки, так и не исключает целесообразность ее повышения. Ее увеличение с некоторым временным лагом поможет стабилизировать национальную валюту.
Напомним, что в августе Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. Регулятор объяснял, что мера необходима с целью ограничения рисков для ценовой стабильности в России. Следующее заседание Совета директоров Центробанка состоится через две недели — 15 сентября.