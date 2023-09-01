В ЦБ рассказали о планах на ограничения по наличной валюте
Приток в банки наличной валюты выше спроса, но это может быть временной тенденцией, и Банк России готовится к продлению соответствующих ограничений на период после 9 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм».
Набиуллина пояснила, что на фоне ситуации с притоком наличной валюты банки вынуждены либо устанавливать курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводить специальные комиссии. Глава ЦБ отметила, что в связи с валютными ограничениями осуществить перевод наличной валюты в форму безналичных платежей весьма проблематично.
Набиуллина подчеркнула, что «ограничения санкционные на поставку наличной валюты в российские банки никто не отменял»
«Мы должны это иметь в виду, поэтому в том числе собираемся продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября. Мы в основном их продлим», — указала она.
Ранее сообщалось, что, по данным регулятора, объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые составил более 2 трлн рублей. На 1 августа он достиг 2,07 трлн рублей.
Увеличение наличных остатков за месяц оценивается в 9,6% (+180,9 млрд рублей).