В Moody's назвали главные риски для мировой экономики

Глава подразделения рейтингового агентства Moody's по суверенным и субсуверенным рискам Мари Дирон в интервью американскому телеканалу CNBC назвала главные риски для глобальной экономики. К числу основных она отнесла сохранение высокой инфляции в мире, рост ключевых ставок ведущих центробанков и медленное восстановление ВВП Китая после затяжных локдаунов.

По ее мнению, все вышеперечисленные факторы являются основными препятствиями на пути к ускорению темпов роста мировой экономики. Ставка на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны центробанков развитых стран пока не привела к ощутимым результатам в борьбе с инфляционными рисками.

Этот курс создал «дезинфляционный тренд», однако определенные «очаги напряженности» в банковском секторе все еще могут проявиться в 2023-м или 2024 году.

«Период высоких ставок оказал некоторое положительное влияние на рентабельность, но нужна корректировка бизнеса, чтобы продолжать привлекать депозиты», — заявила Дирон.

В свою очередь страны с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем прочувствуют негативные последствия от медленных темпов роста ВВП Китая. Дирон не увидела каких-либо перспектив для оживления производства в КНР в среднесрочной перспективе.

На этом фоне она допустила повышение рисков дефолтов в данном регионе. При этом в относительно благоприятном положении окажутся Индия и Индонезия, которые эксперт назвала очагами устойчивости. На рынках этих стран аналитики рейтингового агентства в настоящее время наблюдают устойчивый рост.