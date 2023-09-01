В Соединённых Штатах сейчас не идеальная, но и не ужасная ситуация с числом вакансий. Однако уровень безработицы США в августе неожиданно вырос до 3,8%. Правда, число рабочих мест в экономике Соединённых Штатов Америки в августе выросло на 187 тысяч. Об этом говорится в информации от ведомства труда государства. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание INTERFAX.RU.

Безработица в Соединённых Штатах Америки в августе поднялась до пика с февраля 2022 года. В прошлом месяце её уровень был всего 3,5%. Причём эксперты не ожидали изменения параметра.

Темпы прироста числа рабочих мест были ниже 200 тысяч по результатам трёх месяцев подряд. Как считает MarketWatch, это говорит о постепенной стабилизации рынка труда.

В частном секторе число рабочих мест в прошлом месяце подскочило на 179 тысяч, а вот в государственном возросло всего на 8000.

Их число в области медицины увеличилось на 71 тысячу, в организации досуга и отдыха – на 40000. При этом в соцпобеспечении рост оказался равен всего 26 тысячам, а в строительной отрасли – 22000. Между тем транспортно-складская область потеряла 34 тысячи рабочих мест. Это произошло, в первую очередь, из-за банкротства Yellow, одной из самых крупных фирм, занимающихся грузовыми перевозками в Соединённых Штатах Америки.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении параметр поднялся на 4,3%. А эксперты ожидали роста на 0,3% и 4,4% соответственно. Средняя длительность рабочей недели возросла до 34,4 часа по сравнению с 34,3 часа в предыдущий месяц.