WSJ: Saudi Aramco может разместить акции на сумму $50 млрд

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность размещения пакета акций на сумму до $50 млрд на фондовой бирже в Эр-Рияде. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, размещение ценных бумаг, скорее всего, состоится до конца года, однако окончательное решение о сроках еще не принято. Если оно произойдет, то станет крупнейшим в истории рынков капиталов, отмечает издание.

Saudi Aramco уже приглашает к участию в сделке потенциальных инвесторов, в числе которых другие международные нефтяные компании и фонды национального благосостояния, заявили источники.

Они также уточнили, что компания выбрала для размещения акций биржу в Эр-Рияде, чтобы избежать юридических рисков, связанных с международным листингом.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили суверенный фонд Саудовской Аравии. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.