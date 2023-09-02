Умер миллиардер Мухаммед Аль-Файед

Как сообщила семья миллиардера, Аль-Файед «мирно скончался» от естественных причин. По информации Sky News, он был похоронен в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.

Мухаммед Аль-Файед был известен как владелец английского футбольного клуба Fulham и лондонского универмага Harrods, а также как отец Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе под парижским мостом Альма 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Сам миллиардер обвинял британскую королевскую семью в смерти сына, и утверждал, что катастрофа была подстроена.