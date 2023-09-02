ЕК сообщила об обесценивании вкладов европейцев

Покупательная способность вкладов домохозяйств в еврозоне за последние 16 месяцев упала примерно на 11% из-за текущего конфликта на Украине и пандемии коронавируса, следует из ответа Еврокомиссии (ЕК) на запрос депутата Европарламента от Свободной демократической партии Германии Морица Кёрнера. Об этом со ссылкой на журнал Der Spiegel пишет ТАСС.

© Газета.Ru

Обесценивание вкладов европейцев произошло в период с начала 2022 года по апрель 2023 года, уточнила член ЕК по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс. Потеря покупательной способности депозитов произошла из-за «проблем в поставках, связанных с пандемией», и конфликта на Украине. Он «привел к дополнительному нарушению цепочек поставок в важных секторах» и увеличению расходов на электроэнергию. Текущие темпы роста цен по-прежнему выше процентных ставок по банковским вкладам.

По предварительной оценке Евростата, темпы роста потребительских цен в 20 странах еврозоны перестали замедляться и достигли 5,3% в годовом выражении по итогам августа. В июне темпы роста цен в еврозоне составили 5,5%, в июле — 5,3%. Августовский показатель оказался выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters. Они ожидали инфляцию на уровне 5,1%. Для сдерживания роста цен Европейский центробанк (ЕЦБ) может в десятый раз подряд поднять ключевую ставку, сообщало Bloomberg.