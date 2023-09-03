В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, если ускорится инфляция, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он назвал инфляцию главным фактором решения регулятора, а показатель 100 рублей за доллар — психологическим, который влияет на настроение граждан и бизнеса. Настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля, заявил депутат. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду.

По словам парламентария, Центробанк РФ также будет сдерживать снижение курса российской национальной валюты, если оно начнется. Чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки, подчеркнул Аксаков.