В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки
Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, если ускорится инфляция, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Он назвал инфляцию главным фактором решения регулятора, а показатель 100 рублей за доллар — психологическим, который влияет на настроение граждан и бизнеса. Настроение влияет на ситуацию на рынке, усиливается давления на курс рубля, заявил депутат. Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду.
По словам парламентария, Центробанк РФ также будет сдерживать снижение курса российской национальной валюты, если оно начнется. Чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки, подчеркнул Аксаков.
Ранее ЦБ России внепланово повысил ключевую ставку до 12%, с целью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. Из-за этого дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание кредитов и облигаций составят 100—150 миллиардов рублей в месяц.