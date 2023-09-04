Минторг США указал на жесткую конкуренцию с Китаем

Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии "жесткой конкуренции" на всех уровнях, но таким соперничеством нужно управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. С таким утверждением выступила министр торговли США Джина Раймондо.

"Мы находимся в состоянии жесткой конкуренции с Китаем на всех уровнях, а тот, кто говорит обратное, - наивен. При этом нам необходимо управлять данной конкуренцией. Конфликт не отвечает ничьим интересам", - сказала глава американского Минторга в интервью телеканалу NBC.

Видео дня

По ее словам, именно торговля двух стран, если удастся добиться в ней стабильности, поможет стабилизировать отношения КНР и США. Вместе с тем Раймондо добавила, что недостаток коммуникации между Вашингтоном и Пекином может привести к дальнейшей напряженности и непониманию.

Также министр отметила, что в ходе встреч с китайскими официальными лицами поднимала вопрос якобы взлома ее электронной почты хакерами.

"Они действительно меня взломали, что мне не понравилось, мягко говоря. Я четко об этом сказала, высказала им все. И, кстати, я подняла вопрос о многих наших претензиях: опасения в сфере нашей нацбезопасности, беспокойства, связанные с американским рынком труда, деятельностью американского бизнеса", - отметила Раймондо.

Ранее комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начал расследовать обстоятельства приписываемого хакерам из КНР взлома почтовых адресов американских чиновников. Как утверждала газета The Washington Post, китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику Раймондо. По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft", взломали электронные почтовые ящики в Минторге и Госдепартаменте.