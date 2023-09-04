Индонезия ввела «золотую визу» для иностранных инвесторов

Индонезия приняла решение о введении системы «золотых виз» для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов. Целью является стимулирование национальной экономики, сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека, передает ТАСС.

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По словам главы иммиграционной службы Сильми Карима, золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет.

Для получения пятилетней визы индивидуальные инвесторы должны создать компанию стоимостью $2,5 млн, для десятилетней визы – инвестировать $5 млн.

Корпоративным инвесторам необходимо вложить $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Для получения десятилетней визы они должны инвестировать в два раза больше - $50 млн.