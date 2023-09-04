Поставки СПГ в Европу резко сократились

По итогам августа объем ввоза сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок упал до минимума с февраля 2022 года и составил 9,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

По сравнению с августом 2022-го поставки снизились на 2,8 процента, а к уровню июля 2023-го — на 10,6 процента. Импорт этого вида топлива в страны Евросоюза (ЕС) сокращается второй месяц подряд. По итогам июля объемы ввоза снизились на 5 процентов к тому же периоду прошлого года и составили 10,95 миллиарда кубометров. Таким образом, в августе поставки сократились в общей сложности на 1,15 миллиарда кубов.