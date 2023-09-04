Инфляция в Турции резко ускорилась

Инфляция в Турции в августе резко ускорилась до 58,9% в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков. Такие темпы роста потребительских цен ставят Центральный банк Турции перед серьезным вызовом в его борьбе с инфляцией. Об этом сообщает Bloomberg.

Ускорение инфляции произошло на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители. Месячный прирост цен составил 9,1%. Годовой прирост базового индекса, исключающего волатильные статьи, составил 64,9%. Аналитики предполагали, что инфляция не превысит отметку в 55,9%.

«Происходит заметный рост базовых цен, — сказал главный экономист QNB Finansbank Эркин Исик — Мы ожидаем, что инфляция на конец года составит около 70%» с пиком около 75% в середине 2024 года из-за «базового эффекта от цен на природный газ».

Аналитики отмечают, что политика Центробанка Турции (ЦБТ) по замедлению дешевого кредитования пока не приносит ощутимых результатов. Девальвация лиры в 2023 году также сохраняет инфляционные риски.

Правительство Турции пообещало принять все необходимые меры для борьбы с инфляцией. Однако аналитики считают, что цель ЦБТ по снижению инфляции до конца года до 58% может быть не достигнута.