Лукашенко заявил о снижении поголовья свиней в Белоруссии

Динамика производства в свиноводстве в Белоруссии сложилась отрицательная, в республике в последние два года поголовье свиней уменьшилось более чем на 11%. Об этом сообщил на совещании президент страны Александр Лукашенко.

"Из-за специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы рассмотрим ситуацию в этой важной сфере АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса в стране, - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". - По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня большое беспокойство".

Характеризуя сложившуюся ситуацию, глава государства привел данные статистики.

"Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11%, или на 290 тыс. голов. Наибольшее снижение - в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8%".

По его словам, "производство, выращивание, свиней за два года снизилось почти на 12% [в живом весе]".

"Полученные объемы к запланированным в госпрограмме "Аграрный бизнес" на 2021-2025 гг. даже не приблизились, скорее, наоборот", - указал президент.

Он также отметил проблемы, связанные с учетом свиней, факты приписок и сокрытия падежа.

"Мои требования о восстановлении поголовья свиней и объемов производства свинины до уровня 2012 года, поставленные еще в 2014 году, не выполнены до сих пор", - сказал он.