В России задумались о введении «налога за возвращение»

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев выступил за введение налога для компаний, которые желают возобновить деятельность на российском рынке, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о «налоге за возвращение». В частности, депутат обратил внимание на то, что ранее появились сведения о планах McDonald's вернуться в Россию. Соответствующую информацию ранее распространили СМИ.

По словам Хамзаева, «компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств».

Налог, как уточнил депутат, должен быть введен, к примеру, в размере десяти процентов от половины рыночной стоимости активов, который будет выплачиваться в российский бюджет за период, когда компании юридически не было в стране.