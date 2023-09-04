Эрдоган: Турция и Россия движутся к товарообороту в $100 млрд в год

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет с $62 млрд до $100 млрд. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В настоящее время товарооборот между Турцией и Россией составляет $62 млрд. Он продвигается к цели в $100 млрд, и это нас очень радует», — заявил он.

Также Эрдоган в начале общения с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи отметил, что переговоры по вопросу зерновой сделки станут значимыми для мира и стран Африки.