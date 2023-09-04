Главы ЦБ Турции и РФ обсудят шаги по расчетам в нацвалютах

Руководители Центральных банков России и Турции Эльвира Набиуллина и Хафизе Гайе Эркан в рамках переговоров обсудят расчеты в российских рублях и турецких лирах для двусторонней торговли, заявил президент Турции Тайип Эрдоган перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что встреча руководителей Центральных банков очень важна для двусторонних отношений с точки зрения шагов в сторону торговли в национальных валютах, передает ТАСС.