Главы ЦБ Турции и РФ обсудят шаги по расчетам в нацвалютах

Эрдоган: Главы ЦБ России и Турции обсудят шаги по расчетам в национальных валютах
Руководители Центральных банков России и Турции Эльвира Набиуллина и Хафизе Гайе Эркан в рамках переговоров обсудят расчеты в российских рублях и турецких лирах для двусторонней торговли, заявил президент Турции Тайип Эрдоган перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Эрдоган подчеркнул, что встреча руководителей Центральных банков очень важна для двусторонних отношений с точки зрения шагов в сторону торговли в национальных валютах, передает ТАСС.
Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.