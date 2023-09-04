Путин: товарооборот России и Турции по итогам 2022 года вырос на 86%
Между Россией и Турцией растёт товарооборот, по итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных показателей, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«(Товарооборот. — RT) достиг рекордных $62 млрд, но, по некоторым данным статистики, ещё больше», — сказал Путин.
За первую половину 2023 года товарооборот вырос ещё на 4%, констатировал он.
Днём 4 сентября прошли переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.