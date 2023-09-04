Замглавы МИД: бизнес Японии стремится сохранить позиции в России

Бизнесмены Японии и Южной Кореи стремятся сохранить свои позиции на российском рынке, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что предприниматели пытаются отделить политику от экономики, пишут РИА «Новости».

Руденко пояснил, что после присоединения Японии и Южной Корее к санкциям, товарооборот между ними и Россией значительно снизился.

Кроме того, заметил он, эксперты фиксируют отток капитала и инвестиций из ключевых областей.

Вместе с тем, отметил дипломат, наблюдается упорное стремление японских и южнокорейских бизнесменов «сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется».