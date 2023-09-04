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Замглавы МИД: бизнес Японии стремится сохранить позиции в России

Бизнесмены Японии и Южной Кореи стремятся сохранить свои позиции на российском рынке, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что предприниматели пытаются отделить политику от экономики, пишут РИА «Новости».

Замглавы МИД: бизнес Японии стремится сохранить позиции в России
© РИА Новости

Руденко пояснил, что после присоединения Японии и Южной Корее к санкциям, товарооборот между ними и Россией значительно снизился.

Кроме того, заметил он, эксперты фиксируют отток капитала и инвестиций из ключевых областей.

Вместе с тем, отметил дипломат, наблюдается упорное стремление японских и южнокорейских бизнесменов «сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется».

Ранее в МИД сообщили, что японским фирмам, оставшимся в России, создадут необходимые условия для продолжения работы.

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